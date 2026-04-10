ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ!..ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ?

Karna serial actress 2nd PUC result: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರಿಯಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಜಯರಾಮ್ ನಟನೆಯ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಅಂಕಿತಾ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ TRP ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರಿಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಅಂಕಿತಾ ಜಯರಾಮ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 97% ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕಿತಾ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ SSMRV ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, 600ಕ್ಕೆ 579 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 97% ರಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನ ಪಡೆದು ಅಮೋಘವಾದ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಜಯರಾಮ್ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಂಕಿತಾ, ವೇದ, ಕ್ರಾಂತಿ, ಯುವರತ್ನ, ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ, ಕಾಗದ, ಭರಾಟೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಅಂಕಿತಾ ಜಯರಾಮ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿವರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ 97, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 94, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ 98, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ 96, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 100, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ 94 ಅಂಕಪಡೆದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಅಂಕಿತಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ