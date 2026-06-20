Divya Gowda marriage : ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ, ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಆ ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್’ ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10’ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಪರವಾಗಿ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ, ತಮ್ಮ ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹನುಮಂತು ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು.
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10’ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಪರವಾಗಿ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ, ತಮ್ಮ ನೇರ ನಡೆ-ನುಡಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹನುಮಂತು ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಯಾರು ಆ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್? : ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಎಂಡಮೋಲ್ ಶೈನ್’ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೇ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಮುಖವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಆ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್? : ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಎಂಡಮೋಲ್ ಶೈನ್’ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೇ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಮುಖವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? : ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಜೋಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.