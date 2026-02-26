ಭವ್ಯಾಗೌಡಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಧಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?.. ಇವರೇ ನೋಡಿ ಪನ್ನಿಕುಟ್ಟಿ ಕೈಹಿಡಿವ ಹುಡುಗ

Bhavya gowda birthday: ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡಗೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ..ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನ ನಿಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?ಇಲ್ಲಿದೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ನಿಧಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..ನಿಧಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನಗೊಳಗೊಂಡಿದೆ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೂಲಕವೇ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನೂ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕನ ಖುಷಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರ್ಣ- ನಿಧಿ ಒಂದಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಧು ಭವ್ಯಾಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಿದೆ..ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಭವ್ಯಾಗೌಡ ಅವರಸಲುವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಮೋವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತುಣುಕುಗಳಿವೆ..ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಮೋವನ್ನ ಕಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ..
ಇನ್ನೂ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತಾ ನೋಡೋದ್ದಾದರೆ..ಗೂಗಲ್ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 1999. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು 27ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೈಹಿಡಿದು ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕದೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಇಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.ಅಂದಿನಿಂದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಇತ್ತ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಂಡು ಇವರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು..ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ನನಗೆ ಕ್ರಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಆ ಕನಸಿನ ಅರಸ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ..ಆದ್ರೆ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಹುಡುಗನ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಅವರೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.