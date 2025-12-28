English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಬಂದ್ರಾ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ..ಅವರೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು ಹೊಸ ಬ್ಯುಸ್‌ನೆಸ್​? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಓಪನಿಂಗ್​!

Karna serial bhavya gowda: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಹೋದರಿ ದಿವಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವೊಂದನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.  

ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್'  ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಣ ಹೂವುಗಳ ಬೊಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವರೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯತ್ತಾರೆ.. ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.. ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೀ ಗೋಳೇ ಆಗಿದ್ದ ನಿಧಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಕರ್ಣನ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಕನಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಇದೀಗ ಅವರೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್​ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಭವ್ಯ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಓಪನಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್​ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆನೇ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೂವಿನ ಬಿಜಿನೆಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ಈ ಥಾಟ್​ ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ  

26 ವರ್ಷದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಗೀತಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಂದವರು ಇವರು. ಕಲಾಸಿ ವುಂಟೆ ಕಲಾದು ಸುಖಂ ತೆಲಗು ಸೀರಿಯಲ್​ನಿಂದ ಆಂಧ್ರದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

