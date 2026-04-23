ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು

Karna Serial: ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣ ಒಂದಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ನಿಧಿ ಕರ್ಣ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿಯ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೋಮೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಮದುವೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರವೋದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಎದೆಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಣ - ನಿಧಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ಣನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿಧಿಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರೋಚಕ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಧಿ ನಿತ್ಯಾ ಕೈಹಿಡಿಯಬೇಕಾಯಿತು.
ನಿತ್ಯಾ ಕರ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮದುವೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಿತ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ದೂರುವಾಗುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿತ್ಯಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಕರ್ಣ - ನಿಧಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.