  • ಕೊನೆಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರೂ ತೇಜಸ್‌- ನಿತ್ಯಾ..!ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು..!

ಕೊನೆಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರೂ ತೇಜಸ್‌- ನಿತ್ಯಾ..!ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖ ಬಯಲಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು..!

karna serial : ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ..

ಕುತಂತ್ರಿ ರಮೇಶ್‌ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ಲಾನ್‌ನಿಂದ ಮಾಲತಿ ಪಾರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಮಾಲತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾಳೆ..

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಳಿಯನ್ನು ನಿಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಾ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ.    

ಇದೀಗ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ.. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದೇ ಏನಾಗಲಿದೆವ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. 

ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸಂಕಷ್ಟ ನಡುವೆ ನಿಧಿಗೆ ನಿತ್ಯಾಳ ಲವರ್ ತೇಜಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ.. ಆ ವೇಳೆ ನಿಧಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕವೆಂದು ರೇಗಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಬಳಿಕ ನಿಧಿಗೆ ತೇಜಸ್‌ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಫೋನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ..ತೇಜಸ್‌‌ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಿತ್ಯಾ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಕೊನೆಗೂ ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್‌ ಒಂದಾಗಿ ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚ್ತಾನಾ ಅಂತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾದು ನೋಡ ಬೇಕಿದೆ.

