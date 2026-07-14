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ಕರ್ಣ ನಿಧಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಎಂಟ್ರಿ! ಯಾರು ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 14, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:01 PM IST

Karna serial: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ( Karna Serial) ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಲೇಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತಾ ಕಥೆಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

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ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ( Karna Serial) ಆಷಾಢ ಶುರುವಾದ ಕಾರಣ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕರ್ಣನ ಕಾಲೇಜಿನ ಲವರ್‌ ಅಂತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ..

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ಕರ್ಣಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನ ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆಷಾಡವೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿರಹ ವೇದನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.   

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ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಕಾಲೇಜು ಲವರ್‌ ಅಂತಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಬಾಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಧಿ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. 

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ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕರ್ಣನ ಲವರ್‌ ಅಂತಾ ಸೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ನೀವು ಕರ್ಣ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕರ್ಣನ ಜೊತೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾಳೆ.   

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ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ನಿಧಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕರ್ಣ ಕೂಡ ಹೌದು ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನ ಲವ್‌ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ನಂತರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ಬಳಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀವು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಕು ಇರಬಹು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ರೀತಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದಾಗ ನಿಧಿಯ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು, ಯುವತಿಯನ್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಕ್ಯಾಮಾರ ತೋರಿಸಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.   

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