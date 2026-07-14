/ಕರ್ಣ ನಿಧಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಎಂಟ್ರಿ! ಯಾರು ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್

Karna serial: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ( Karna Serial) ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಲೇಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತಾ ಕಥೆಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ( Karna Serial) ಆಷಾಢ ಶುರುವಾದ ಕಾರಣ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕರ್ಣನ ಕಾಲೇಜಿನ ಲವರ್ ಅಂತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ..
ಕರ್ಣಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆಷಾಡವೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿರಹ ವೇದನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಕಾಲೇಜು ಲವರ್ ಅಂತಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಬಾಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಧಿ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕರ್ಣನ ಲವರ್ ಅಂತಾ ಸೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ನೀವು ಕರ್ಣ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕರ್ಣನ ಜೊತೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾಳೆ.
ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ನಿಧಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕರ್ಣ ಕೂಡ ಹೌದು ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ನಂತರ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀವು ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಕು ಇರಬಹು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ರೀತಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದಾಗ ನಿಧಿಯ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು, ಯುವತಿಯನ್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಕ್ಯಾಮಾರ ತೋರಿಸಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.