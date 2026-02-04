English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕಿರುತರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಕಿರಣ್‌ರಾಜ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಕಿರುತರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಕಿರಣ್‌ರಾಜ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Karna Serial Hero: ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡತಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಪೇಮಸ್‌ ಆಗಿರುವ ಕಿರಣ್‌ರಾಜ್‌ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌.. ಆದರೆ ಇವರ ನಿಜವಾದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? 
 
1 /6

Karna Serial Hero: ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.   

2 /6

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರು ಇಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.  

3 /6

ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಅವರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು ಎಂದು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ತಂದೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು.  

4 /6

ಅವರ ತಾಯಿ ಲಲಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಶಕ್ತಿ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತು.  

5 /6

ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಇಂದು ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಅನೇಕ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.  

6 /6

‘ಕನ್ನಡತಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹರ್ಷನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮನೆಮಾತಾದ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ.  

Kiran Raj success story Karna Serial Hero Kiran Raj Kannada TV actor Kiran Raj Kiran Raj parents Kiran Raj father ex army Kannada serial actor news Kannada TV Industry ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಕಿರಣ ರಾಜ್‌

Next Gallery

CJ Roy: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು? ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು?ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಟ್ಟಿ…