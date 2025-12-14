English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ..!

ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ..!

Karna serial : ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿರುವ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೆ ಇದೆ. 
  • Dec 14, 2025, 03:57 PM IST
1 /7

ಈ ಇಕ್ಕಟಿನ ನಡುವೆ ನಿಧಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ಣನನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರೀ ಕ್ಯೂರಾಸಿಟಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

2 /7

ಈ ನಡುವೆ ತೇಜಸ್​ ನಿಧಿ ಕಣ್ಣೀಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಭಾವನನ್ನ ಕಂಡು ನಿಧಿ ಶಾಕ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.   

3 /7

ನಿತ್ಯ ಕೊರಳಿದ್ದ ತಾಳಿಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿರೋ ಸಂಜು, ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

4 /7

ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್​ ಮಗುವಿಗೆ ಕರ್ಣ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರೋದು ನಿಧಿ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 

5 /7

ಈ ಕಥೆಯ ಮೇಜರ್‌ ಟ್ವಸ್ಟ್‌ ನಿಧಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ. 

6 /7

ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಾವನ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಿಧಿ, ನಿತ್ಯಾ, ಕರ್ಣ ಬದುಕಲ್ಲಿ ತಂಗಾಳಿ ಬಿಸೋ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.  

7 /7

ನಿತ್ಯಾನ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಮದುವೆ ಟೈನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ , ನಿಧಿ ,ಕರ್ಣ ಈ ಮೂವರ ಜೀವನ  ಹಳಿತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ..  

Karna serial ̧ big twist ̧ bhavya gowda ̧ namrutha̧ nidhi ̧ nithya

Next Gallery

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?