Karna serial : ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿರುವ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೆ ಇದೆ.
ಈ ಇಕ್ಕಟಿನ ನಡುವೆ ನಿಧಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ಣನನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರೀ ಕ್ಯೂರಾಸಿಟಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ತೇಜಸ್ ನಿಧಿ ಕಣ್ಣೀಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಭಾವನನ್ನ ಕಂಡು ನಿಧಿ ಶಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.
ನಿತ್ಯ ಕೊರಳಿದ್ದ ತಾಳಿಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿರೋ ಸಂಜು, ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್ ಮಗುವಿಗೆ ಕರ್ಣ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರೋದು ನಿಧಿ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕಥೆಯ ಮೇಜರ್ ಟ್ವಸ್ಟ್ ನಿಧಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಾವನ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಿಧಿ, ನಿತ್ಯಾ, ಕರ್ಣ ಬದುಕಲ್ಲಿ ತಂಗಾಳಿ ಬಿಸೋ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ನಿತ್ಯಾನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಟೈನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ , ನಿಧಿ ,ಕರ್ಣ ಈ ಮೂವರ ಜೀವನ ಹಳಿತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ..