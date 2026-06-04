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ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ಟ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!..‌ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು.. ಸತ್ಯ ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟ ಕಪಲ್ಸ್‌

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 04, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:00 PM IST

  Karna serial latest twist: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
 

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ಹೌದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

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ಜನರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಲವ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..  

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ಇತ್ತ ಹೀರೋ ಕರ್ಣ ಕೂಡ ಅನಾಥನಾಗಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಸತ್ಯ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟಿದೆ.  

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ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಜೂನ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಯನತಾರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟು ಅಡಗಿದೆ.  

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ನಿಧಿ ನಿತ್ಯಾ ತಂದೆ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ನಯನತಾರಾ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ಣ ಅಮ್ಮ  ಬದುಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗ್ತಿದೆ.   

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ಸದ್ಯ ಪ್ರೋಮೋ ನೋಡಿದ ಜನರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಅಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ  

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