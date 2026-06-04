Karna serial latest twist: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೌದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜನರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಲವ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಇತ್ತ ಹೀರೋ ಕರ್ಣ ಕೂಡ ಅನಾಥನಾಗಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಸತ್ಯ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಜೂನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಯನತಾರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟು ಅಡಗಿದೆ.
ನಿಧಿ ನಿತ್ಯಾ ತಂದೆ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ನಯನತಾರಾ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ಣ ಅಮ್ಮ ಬದುಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪ್ರೋಮೋ ನೋಡಿದ ಜನರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ