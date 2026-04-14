ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ!

karna serial: ಕನ್ನಡ ಕಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿ TRP ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿ 200 ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
karna serial: ಕನ್ನಡ ಕಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿ TRP ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿ 200 ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿವೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಈಗಾಗಲೇ 200 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆಯುತ್ತದೆ.ನಿಧಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆರಂಭವಾದ ಹಾಗೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ..ಆದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಭವ್ಯಾಗೌಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಚಿರಋಣಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಸದ್ಯ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೆಡೆ ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗ್ತಿದ್ದರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಆಗಿ ಗಗನ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗಲಿದೆ