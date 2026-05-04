Karna serial latest update: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕವಾದ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು,ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ರಮೇಶ್ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತಾನ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನಿಧಿಯೇ ಕರ್ಣನನ್ನು ಅನಾಥವೆಂದು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ನೋಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರೀ ಗಾಸಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟುದಿನ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಯಾರೇ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ಧಾರೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಕುತಂತ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಡಬಲ್ ಟೇಮ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿಧಿಯೇ ಕರ್ಣನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೀವೂ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೊದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗೋಯಿತು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿ ಬದುಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ.. ನಾನು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡುವ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಬೇಡ ಅಂತಾ ನಿಧಿ ಕರ್ಣನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಇದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಏಕಾಏಕಿ ರಮೇಶ್ ಕೊರಳಿಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ನಾನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತಲೂ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ ನಿಧಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.