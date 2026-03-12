English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ತಿರುವು ರಮೇಶ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!

karna serial latest update: ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಸಂಚುಕೋರರ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಕರ್ಣ ನಿಧಿ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ  ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ನಿಧಿ-ಕರ್ಣರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ..ಹೊಸ ರೀತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ನೀಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಲ್ಲೇ ಇದೆ..ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ನಿಧಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆಯದೇ ಕರ್ಣನ ಪರ ವಾದಿಸಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು..  

ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆಯದೇ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್‌ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಾದ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ..ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಕೇಸನ್ನು ವಾದ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೀರಿಯಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್​ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಅದರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾತ್ರ ನಿಧಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಶುಭಾಷ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

ಈಗ ರಮೇಶ್​, ನಯನತಾರಾ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಡಾ. ಕರ್ಣ  ವಿಲನ್​ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧಿಯನ್ನ ಸಂಜಯ್​ ಕ್ಲಾಸ್​ ಟೀಚರ್​ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಸಂಜಯ್​ಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ.  

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಜಯ್‌   ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದು,ರಮೇಶ್​ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಮೇಲಾಧಿಗಳನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರೋದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿದೆ..  

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ  ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ನಿಧಿಯ ಬಳಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್​ ಇದ್ಯಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣ, ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಆಪರೇಷನ್​ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಆಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

