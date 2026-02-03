English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • Karna serial: ಕರ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುಂದರಿ ಆಗಮನ! ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

Karna serial: ಕರ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುಂದರಿ ಆಗಮನ! ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

Karna serial: ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು! ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ರಮೇಶ್‌ನ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಕ್‌ ಹಾಕೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು...
 
1 /5

Karna serial: ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕರ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ರಮೇಶ್‌ನ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರಿತ ನಂತರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ.   

2 /5

ತಾಯಿಗೆ ಬರೆ ಹಾಕಲು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಂತೆ ಪೀಡಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ ರಮೇಶ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕರ್ಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದಮೇಲೂ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತು ಕರ್ಣ ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಅನ್ನುವ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ.  

3 /5

ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ, ರಮೇಶ್ ಕರ್ಣನ ಊಟವನ್ನು ಕಸದಬಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಕರ್ಣ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟಾಗದ ಕರ್ಣ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾನೆ.   

4 /5

ತಂದೆಯ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡಲು ಕರ್ಣ ರಮೇಶ ನೋಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿಧಿ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಮೇಶ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಕರ್ಣ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಇದು ಸಖತ್‌ ಮಜಾ ನೀಡುತ್ತೆ.  

5 /5

ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಲುವೆ ನಟಿ ಆಗಮನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಮೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ಸೋದರ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಟಿ ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.  

Karna serial Karna Nitya Nidhi Triangle Zee Kannada ramesh Nitya Sundari new role Serial Twist Sanjay serial story Karna TV news Kannada tv

Next Gallery

ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು! ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಈಕೆಯ ಮಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?