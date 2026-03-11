Karna serial update: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು,ಇದೀಗ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಿಧಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು,ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದತ್ತ ಮುನ್ನುಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತನ್ನತ್ತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಏಕೈಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕರ್ಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿದ್ದು, TRP ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ..
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಹಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದರೆ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಾ ಎಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಮರ ಏರಿವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಸಂಜಯ್ನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಲವ್ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೊದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಯಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಂಕಿತಾ ಜಯರಾಮ್ ಮರವೇರುವ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ರಿಯಾ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮರ ಏರಿಬಿಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಮರ ಇಳಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಿಯಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂಕಿತಾ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ‘ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಗವಂತ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗಳು ಪ್ರಣೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂಕಿತಾ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ರಿಯಾ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು,ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.