Karna serial: ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಇದೀಗ ತುಂಟ ಕರ್ಣ ನಿಧಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಕಾತುರದಿಂದ ಮನೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದಿದ್ದಾರೆ..
ಕರ್ಣ ಸೀರೀಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಲವ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತರ್ಲೆ ತುಂಟಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ಕೈಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣ ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಕೈಗೆ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದಿದ್ದಾನೆ.
ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ನೋಡದೇ ಭೇಟಿಯಾಗದೇ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ಚಪಡಿಸುತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನಿಧಿ ಇರುವ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ವೇಳೆ ನಿಧಿ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ ಯಾರೂ ಬೇಕಂತಲೇ ಮೈನ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಸೀದಾ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಣ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಧಿಯನ್ನ ಕಾಣದೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಲೂ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿಧಿ ರೂಮ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ..
ಅದೇ ವೇಳೆ ನಿಧಿ ಕೂಡ ಕರ್ಣ ಅವರನ್ನ ತುಂವಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ನಿಧಿ ಮುದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ಕರ್ಣ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಬಳಿಕ ನಿಧಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಿಧಿ ಕರ್ಣ ಅವರನ್ನ ಈ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಕರ್ಣ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಅರಿವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಕೈಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ..ಶಾಂತಿಗೆ ನಿಧಿ ಕರ್ಣ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.