karna serial: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಒಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದರ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೌತುಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಣ ತಾನೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಿಧಿಗೆ ರಿಂಗ್ ತೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಮೇಶ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರಬೇಕು ಎಂದು ಪಣತೊಟ್ಟು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ.
ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ರಮೇಶ್ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಆತುರದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ ಕರ್ಣ ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ.. ಅವನು ಕೂಡ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲೆ ತನ್ನದೆ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೆಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಶಾಂತಿ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ನಿಧಿಗೆ ಮಹಂದಿ ಹಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದ್ದು,ಇದರಿಂದ ಕೋಪಕೊಂಡ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ತನ್ನದೆ ಆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮನೆಮಂದಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತೂ ಕರ್ಣ - ನಿಧಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಮನೆಯವರ ಎದುರು ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.