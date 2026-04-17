Karna serial: ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ ಅರ್ಜುನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿಗೆ ಲವ್ಗೆ ಫಜೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ..ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕುತಂತ್ರಿ ರಮೇಶ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಹೀರೋಯಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಾಗ್ಗ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಅರ್ಜುನನ ಆಗಮನದಿಂದ ಕಥೆಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ರಮೇಶ್ ಹಣೆದ ರಣತಂತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ಹಣೆದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ತಲೆ ನೋವು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಾಣವನ್ನೇ ನಿಧಿ ಕರ್ಣ ಮಧ್ಯ ತಂದಿದ್ದಾನೆ.
ರಮೇಶ್ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಹುಡುಗನ ಕರೆಸಿದ್ದು, ಅವರು ಯಾರೋ ದಡ್ಡನನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಊಹಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ರಮೇಶ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ನನ್ನೆ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಧಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಕಂಡು ಕರ್ಣ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಪೊಸೆಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಣ ನಿಧಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪೊಸೆಸೀವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಂಡು ನಿಧಿ ಒಳಗೊಳಗ್ಗೆ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಕರ್ಣ ಸರ್, ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನ ಅರ್ಜುನ ಬಂದಿದ್ದು, ರಮೇಶ್ ಐಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಧಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇರೋರಿ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.