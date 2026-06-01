sanjay fight with karna: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೊನಿಗೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಏನಾಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದರಿಂದ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರು ಅಂದುಕೊಂಡತೆ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ವೇಳೆ ಸಂಜಯ್ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ಣನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಶುರುದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ..
ಏಕಾಏಕಿ ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಕರ್ಣ ತಾತನಿಗೆ ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿರೊದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ.. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೆನ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಜಯ್ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರ್ಣನನ್ನು ಧರ್ಮಸಂಕಟಕ್ಕೆ ತಳಿದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಒಳಗೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಒದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ಣಗೆ ನಿಧಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾಳ ಅಂತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.