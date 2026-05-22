Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌!.. ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ರಮೇಶ್‌ ಕುತಂತ್ರ ಬಟಾಬಯಲು

ಮತ್ತೆ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌!.. ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ರಮೇಶ್‌ ಕುತಂತ್ರ ಬಟಾಬಯಲು

Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 22, 2026, 11:38 AM IST|Updated: May 22, 2026, 11:38 AM IST

Karna Serial: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತಲೆ ಇದೆ  ಇದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕೌತುಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೆ ಇದೆ. 
 

1/6

ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ TRP ಲೀಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.   

2/6

ಮೊದಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್‌ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ನಿತ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಲನ್‌ ರಮೇಶ್‌ ಮಾಡಿದ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಪಟ್ಟು ನಿತ್ಯಾಳನ್ನ ದೂರು ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಚಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯಾ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿ ನಾಟಕವಾಡಿದರು.  

3/6

ಈಗ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕೂಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

4/6

ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯಾಳ ಲವರ್‌ ತೇಜಸ್‌ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಕರ್ಣ ರಮೇಶ್‌ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್‌ ಮುಖವಾಡ ಬಟಾಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.   

5/6

ತೇಜಸ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್‌ ಮುಖವಾಡ ಬಯಲಾದ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಡಿ ವಿಲನ್‌ ಒಬ್ಬರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಲೇಡಿ ವಿಲನ್‌ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

6/6

ಈ ಲೇಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಕಂಡರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ತಾತನ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಇರಬಹುದಾ ಅಥವಾ ತಾತನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.  

 

 

Tags:
Karna serial
Karna Serial Episode
karna serial kannada
zee kannada serials
Kannada Serial
nithya
Nidhi karna
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ
ಜೀ ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿಧಿ ನಿತ್ಯಾ
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕರ್ಣ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ ಹೇಗಿದೆ?

ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ ಹೇಗಿದೆ?

Arecanut2 min ago
2

ಅಪರಿಚಿತರು ನೀಡಿದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲಕ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ

Strangers Inject boy6 min ago
3

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ.. ಚೀನಾ ಹಸಿರು.. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ

Post Boxes43 min ago
4

ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಸೂಪರ್‌ CNG ಕಾರುಗಳು..! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್

Best Cars1 hr ago
5

KCET 2026:ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್‌ ಕಾಲ

Top Engineering Colleges1 hr ago