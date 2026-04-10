Karna serial: ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರೋಚಕ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ಯಾರೂ ಅನ್ನೋದು ಬಟಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ರೋಚಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಹಾಸತ್ಯವೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಣ ನಿಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಈಗ ಕರ್ಣ ತಂದೆ ನಿಜವಾದ ಕಳಚಿದ್ದಾನೆ.. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರೊಮೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡದಂತಿರುವ ಸತ್ಯ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಾರಾ ರಮೇಶನ ಮಗ ಕರ್ಣ ಅನ್ನೋ ಮಹಾ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಸದ್ಯ ಆ ಘಳಿಗೆ ಈಗ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು, ತಾರಾ ಮಹಾ ಸತ್ಯ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಅನಾಥ ತಿಪ್ಪೆ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣನೆ ರಮೇಶನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಕರ್ಣ ಎಂಬುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ ತಾತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣ, ಅದೇ ಮನೆಯ ಕುಡಿ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.