Karna Serial : ನಿತ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಅವಮಾನಿಸಿದ ತೇಜಸ್‌.. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾನಾ ಕರ್ಣ?

Karna Serial: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್.. ಕರ್ಣನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ತೇಜಸ್ ನಿತ್ಯಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾನಾ ಕರ್ಣ?
Karna Serial: ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ತೇಜಸ್ ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ನಿತ್ಯಾಳ ಮೇಲೆಯೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.
ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ತೇಜಸ್ ಮತ್ತೇ ಮರಳಿ ಬಂದನೆಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ತೇಜಸ್ ಮತ್ತೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ನನ್ನದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಎಂದು ತೇಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಇತ್ತ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯೇ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಬೇಕು ಎಂಬುವ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆ ರಮೇಶ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ತೇಜಸ್ ಕರ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯಾ, ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಇರಿಸು ಮುರಿಸುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಈ ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳು ಮತ್ತೇ ಒಂದಾಗ್ತಾರಾ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.