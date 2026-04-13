karna serial twist gagan chinnappa entry: ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ ಖ್ಯಾತಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ್ದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ..
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ರಮೇಶ್ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ಕರ್ಣ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಊಹೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಸೀತಾರಾಮ ಖ್ಯಾತಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ್ ಆಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಇದೀಗ ನಿಧಿಯನ್ನೆ ವಿವಾಹವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅರ್ಜುನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಕುತಂತ್ರಿ ರಮೇಶ್ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿ ಅರ್ಜುನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಅರ್ಜನ್ ಸೀತಾರಾಮ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದಿದ್ದರು.ಇದೀಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿರುವ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಇರೋದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬರುವ ಹುಡುಗನನ್ನು ಓಡಿಸೋದು ಎಂದು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರೀ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದು, ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದವರು ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಜೋಡಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ನನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದು ಕರ್ಣನಾ ಅಥವಾ ರಮೇಶ್ನಾ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ಣನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.