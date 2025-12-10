English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!

ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!

karna serial twist : ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿರುವ ಕರ್ಣ ನಿಧಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ..ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ..
1 /7

ಮುಂದೇ ನಿತ್ಯಾ ಕರ್ಣ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..ನಿಧಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. 

2 /7

ನಿತ್ಯಾಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಳಿ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ನಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್ ಮನೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೆ. ಈ ಮೂಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.   

3 /7

ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್‌ಗೆ ನಿಧಿ ಕರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಧಿ ಕರ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ..  

4 /7

ಎಲ್ಲಾ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡಿ  ಹಿರೋ- ಹಿರೋಯಿನ್‌ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದು ನಡೆದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ.. 

5 /7

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ..ಅದರಂತೆ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್  ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಲವಂತಾಗಿ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

6 /7

ಇದೀಗ ಕರ್ಣ -ನಿತ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗಿದೆ..ಈ ಕಠಿಣ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ  ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ

7 /7

ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ಶುರುವಾದ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ..ಸೀರಿಯಲ್‌ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಕೊಡುತ್ತಲೆ ಇದೆ. 

Karna serial Twist nithya Karna MARRIAGE zee kannaada

Next Gallery

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು