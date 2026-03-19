karna serial: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹೋದ ನಿಧಿ ನಿತ್ಯಾ ಕೈಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾ ಕರ್ಣ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇದೀಗ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಮೇಶ್ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯಾಳು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಾಳೆ.
ಈ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ನಿಧಿ ಕರ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬಾರದು ಅಂತಾ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಾರೀ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಾರೀ ದೂರ ಮಾಡಲು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ರಮೇಶ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಪ್ರತಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಧಿಯ ಎದುರೆ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯಾ ದಿಕ್ಕುತೋಚದೆ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಹಾಗೇ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡ ನಿಧಿ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅತ್ತ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ ನಿತ್ಯಾ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಮ್ಮನೇ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಅರೆ ಕ್ಷಣ ನಿಧಿ ಕೂಡ ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದಳು. ಕಡೆಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾನು ಹೋಗಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಅದೇ ವೇಳೆ ನಿತ್ಯಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದು, ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವಳು ನೋಡಿದ್ದು,ಕರ್ಣ ನಿಧಿಯ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಿತ್ಯಾಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.