  • ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರ

ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರ

Karna Serial big twist : ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಆದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ..ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ನಿಧಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ನಿಧಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ರಾ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
1 /5

ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಆರಂಭವಾದಗಿನಿಂದಲೂ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಧಿ ಕರ್ಣ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 

2 /5

ಬಹುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನಿತ್ಯಾ  ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ನಿಧಿಗೆ ಅಪಾಯವೊಂದು ಕಾದಿದೆ..   

3 /5

ಸದ್ಯ ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.. 

4 /5

ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಿರುವ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತೇಜಸ್‌, ನಿತ್ಯಾ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಧಿಯನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆಯಲು ನಯನತಾರಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. 

5 /5

ವಿಲನ್‌ಗಳು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಧಿ ಬಲಿಯಾದ್ರೆ..ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಬೀಳಲಿದೆ.   

