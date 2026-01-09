Karna Serial big twist : ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಆದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ..ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ ನಿಧಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ನಿಧಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ರಾ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರಂಭವಾದಗಿನಿಂದಲೂ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಧಿ ಕರ್ಣ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬಹುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನಿತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ನಿಧಿಗೆ ಅಪಾಯವೊಂದು ಕಾದಿದೆ..
ಸದ್ಯ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಿರುವ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತೇಜಸ್, ನಿತ್ಯಾ ಮದುವೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಧಿಯನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆಯಲು ನಯನತಾರಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.
ವಿಲನ್ಗಳು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಧಿ ಬಲಿಯಾದ್ರೆ..ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ.