Karna Serial: ಜನಪ್ರಿಯ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅಪ್ಪ ರಮೇಶನ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕರ್ಣನ ರಿವೇಂಜ್ ಟೈಮ್.
Karna Serial: ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಅಜ್ಜಿಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಪ್ಪ ರಮೇಶನ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವ ಕರ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯಾಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಪ್ಪನೇ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಕರ್ಣನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯಾಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಗು ಕರ್ಣನದ್ದೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವೂ ಈ ವೇಳೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಜ್ಜಿ, “ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ರಮೇಶ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ ರಮೇಶ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿಧಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದ ರಮೇಶ್, ಒಳಗೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ರಮೇಶ್ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಎರಡು ತಲೆಯ ಹಾವು ಎಂಬುದು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ “ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ” ಎನ್ನುವಂತೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಕರ್ಣ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇದೀಗ ಕರ್ಣ, ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. “ನೀನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯು, ನಾನು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ಗೆ ಸುಸ್ತು ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.