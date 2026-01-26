ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ (CCL 2026) ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಮೂರು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಭೋಜ್ಪುರಿ ದಬಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ದೆ ಶೇರ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ತೆಲುಗು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಕೇಲವ 9 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ದಬಾಂಗ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಜೊತ 18 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕಿಚ್ಚನ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 12ರ ನಡು ನಡುವೆ ಸಿಸಿಎಲ್ಗಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ 52 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದರೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 31 ರಂದು ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1 ರಂದು ಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 31 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ಟೀಮ್ ಎನಿಸಿದೆ.