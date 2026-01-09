ಮತ್ತೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

Ration Card: ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಸರಿಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ.
ಅದು ಬಿಪಿಎಲ್ (BPL) ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಪಿಎಲ್ (APL) ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ. ಆಧಾರ್ (Aadhar)ನಷ್ಟೇ ಉಪಯುಕ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು.
ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಹಾಯಧನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇನ್ನಿತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು.
2025ರಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೆಸರು, ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೋಷ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಊರುಗಳು ಬದಲಾದರೆ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರಾದರೂ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಥವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು, ವಯಸ್ಸು, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತಿರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್, ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಅಥವಾ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳು, ಆಫ್ಲೈನ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ.