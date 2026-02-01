ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ʼಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆʼ: ಈ 6 ಷರತ್ತುಗಳ ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ

Menstrual Leave: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ʼಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆʼ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ʼಆರುʼ ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ʼಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆʼಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಆಯುಕ್ತರಾದ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುರಳ್ಕರ್ ಅವರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಜೆಯಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ದಿನಗಳ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 12:11:2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ʼಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆʼ ಪಡೆಯಲು ಇದರಲ್ಲಿ ʼಆರುʼ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
ಮೊದಲ ನಿಯಮ 'No Carry Over' ಎಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ದಿನದ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಋತುಚಕ್ರ ಹೊಂದಿರುವ 18 ರಿಂದ 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈ ಮಾಸಿಕ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ (CL) ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಈ ರಜೆಯನ್ನು ರಜೆ ಅಥವಾ ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಋತುಚಕ್ರದ ರಜೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಈ ರಜಯನ್ನು ಬೇರಾವುದೇ ರಜೆ ಎಂದರೆ CL, ELಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.