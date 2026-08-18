/ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Karnataka Rain alert : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 6ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಖಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.. ಮುಂದಿನ ಆರು ದಿನ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹಬಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಸಾಧಾರಾಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಸು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದೆ.. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಸು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಮೂಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೋಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲೂ ಬಿಸಿಲು ಇರಲಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನ ಜತೆಗೆ ಸೆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೊಡಗು ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೋಡದೊಂದಿಗೆ ತುಂತುರು ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.