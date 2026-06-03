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ಜೂನ್‌ 6ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಎಂಟ್ರಿ!.. ಇಂದು ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತಾಂಡವ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 03, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:14 AM IST

Karnataka rain weather monsoon update: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಪೂರ್ವಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿ ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್‌ ನೀಡಿದೆ
 

Karnataka rain weather 1/6

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಪೂರ್ವಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ  ಹಲವಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ.   

Karnataka rain weather 2/6

ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 4ಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಜೂನ್‌6ಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.   

Karnataka rain weather 3/6

ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿದೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಡಗು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಸನ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗಲಿದೆ.

Karnataka rain weather 4/6

ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಜೂನ್‌3ರಿಂದ ಜೂನ್‌6ರವರೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಜೂನ್‌6ರಂದು ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.   

Karnataka rain weather 5/6

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್‌ 1ಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್‌4ಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಇತ್ತ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.  

Karnataka rain weather 6/6

ಮಳೆಯ ಆವಾಂತರಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರುನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಗಾತ್ರದ ಮರಧರಶಾಹಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌ ಆಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈರಾಣಾದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಡೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.   

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