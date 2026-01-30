ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ 'HM' ಹುದ್ದೆ ಪಕ್ಕಾ!

Govt School Teacher Promotion: ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ..
ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಹೌದು ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು..
ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು.. ಇದರಿಂದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಡ್ತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು..
ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪದವಿ ನೀಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ʼಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-2026ʼ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ..
ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ 'ಪಿಎಸ್ಟಿ' ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು..
ಆದರೆ ಈ ಬಡ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಜಿಪಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಎಂದರೇ 2:1 ಅನುಪಾತ.. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಪಿಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಈಗ ಶೇ.33 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮವೆಂದರೇ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕನಿಷ್ಠ 12 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು.. ಇದು ಎರಡೂ ವೃಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿ 21, 2026 ರಿಂದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬಂದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಇನ್ನು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮವು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲಾಗಲಿದೆ.. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಹೊರಬರುವವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ..