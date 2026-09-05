/ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಏಳು ದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆ! ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ

Karnataka Weather Alert Heavy rain: ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು (Karnataka Weather Alert) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು (Karnataka Weather Alert) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ಈ ವರದಿ 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಿಂದ 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ “ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೀದರ್, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಯಾದಗಿರಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ 30-40 ಕಿಮೀ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ವೇಗದ ನಿರಂತರ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 4, 6 ಮತ್ತು 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು-ಸಿಡಿಲು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 5ರಿಂದ 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರಲಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಗುಡುಗು-ಸಿಡಿಲು ಮತ್ತು ಗುಸ್ತಿ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಕೃಷಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.