ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿತು.
Zee Kannada News Real Stars Award–2026: ಸಮಾಜ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯರನ್ನು Zee Kannada News Real Stars Award–2026 ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಧಕರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಮುತ್ತುರಾಜ್ - ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಹಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಮಿತಿ: ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಡಾ.ಮುತ್ತುರಾಜು ಅವರು ಕನ್ನಡ, ದಲಿತರು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಶಾಂತಿಯುತ ಚಳವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ, ಲಾಠಿ ಏಟುಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಜನನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ - ಉದ್ಯಮಿ, ಗಾಯಕರು & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು: ಹೊಸಕೋಟೆಯ ನಂದಗುಡಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಹೆಚ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಯಶಸ್ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ನೂರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾದ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹವ್ಯಾಸಿ ಗಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಗೀತದ ರಸಧಾರೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳತೆ, ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೆಚ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ: ಪ್ರೀತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮೂಲತಃ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಿಂದ 2014ರ KAS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಗದಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮಾಡುದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಾ.ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ - ಉದ್ಯಮಿ: ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ... ಹೀಗೆ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಡಾ.ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ, 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವುಡ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಾ.ಎನ್.ಭೂಷಣ್ - ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬಿಎನ್ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್: ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೌರಮ್ಮ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಎನ್.ಭೂಷಣ್, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವ BNR ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಗೌರವ ತಪಸ್ವಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳಕು ಹರಡುತ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಸ್ತಿ ರಮೇಶ್ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು: ಮಾಸ್ತಿ ಸಮೀಪದ ತ್ಯಾಗದ ದೊಡ್ಡಿಯ ಮಾಸ್ತಿ ರಮೇಶ್, ಕಡುಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಸಾಧಕ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಮನೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ಇಂದು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏಳುಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಮಾಜಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡದ ರಮೇಶ್, ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಳಿನಿ ಡೆಸಾ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಜೀವಂತ ಪ್ರತಿರೂಪ ನಳಿನಿ ಡೆಸಾ. ಅನಿಮಲ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ & ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ನಳಿನಿ ಡೆಸಾ, ಸೇವೆಯೇ ಜೀವನ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಭೋಸಲೆ - ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ: 40 ವರ್ಷಗಳ ಕೃಷಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಭೋಸಲೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ ಮೂಲದ ಇವರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೂ ರೈತಾಪಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಕಲ್ಲು ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಫಲವತ್ತಾದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಚಂದನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೈತನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹರೀಶ್ - ಎಂಡಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ: 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯ ಎಂಡಿ ಆಗಿರುವ ಹರೀಶ್, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ, ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹರ್ಷಿತಾ ರಾಮೋಜಿ ಗೌಡ - ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು: ಹರ್ಷಿತಾ ರಾಮೋಜಿ ಗೌಡ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮೋಜಿ ಗೌಡ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಅಪ್ಪನಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಯುವ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವರು, 2023ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು. ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಫೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಮೇಳ ಕೈಗೊಂಡು ಹಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎ. (NCC) - ಆರ್ನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ. & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಜೆಜೆಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. NCC ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಇವರು ನೂರಾರು ಕೆಡೆಟ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಶಕದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮರೇದ್ - ಎಂಡಿ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹರ್ಬಲ್ಸ್: ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮರೇದ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹರ್ಬಲ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ದೇಶದ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಠಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ಗಳು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ದೃಢವಾದ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮರೇದ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹರ್ಬಲ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಾಡಿನ ಜನರ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುನೇಶ್ ಜೋಗಲಕಾಷ್ಠಿ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನರಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮುನೇಶ್ ಜೋಗಲಕಾಷ್ಠಿ. 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿದವರು. 960ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್, ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್, ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.