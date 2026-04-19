Namratha Gowda birthday: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10 ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10 ವಿಜೇತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್10ʼರಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಫೋಟೋಗಳ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮೃತಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಅದೇ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10ರಲ್ಲೆ ನಮೃತಾಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ನಮೃತಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗು ಹೈಲೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನಮೃತಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ʻಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ʼ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.