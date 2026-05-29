Kavitha Gowda new serial : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಕವಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ, ತಾಯ್ತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕವಿತಾ, ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಗ್ಯಾಪ್ನ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾವುದು ಆ ಧಾರಾವಾಹಿ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಕವಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ’ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 'ಚಿನ್ನು' ಅಲಿಯಾಸ್ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ' ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತೆಂದರೆ, ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕವಿತಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು.
‘ಜಗದ್ದಾತ್ರೀ’ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇನಿಂಗ್ಸ್ : ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ‘ವಿದ್ಯಾವಿನಾಯಕ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದೇ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ಭರವಸೆಯ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಜಗದ್ದಾತ್ರೀ’ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲ ಕಥೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದ್ದು, ವಾಹಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನಟನೆಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ : ತಾಯ್ತನದ ನಂತರ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕವಿತಾ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಮಗನಿಗೆ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳಲು ಕವಿತಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿ, ಬೆವರು ಹರಿಸಿರುವ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತಾ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ : ಸದ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ‘ಜಗದ್ದಾತ್ರೀ’ಗೂ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮುದೇನಹಳ್ಳಿ ಅವರೇ ಈ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ..