  • ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌? ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ! ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗರಂ

ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌? ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ! ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗರಂ

SRH Kavya Maran: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡದ ಮಾಲಕಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ 2026 ಲೀಗ್ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. 
ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲೆಗ್-ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ₹2.34 ಕೋಟಿ (£190,000)ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.   

ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಮತ್ತು ಶದಾಬ್ ಖಾನ್‌ರಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾಲೀಕರು ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿದೆ.   

ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖರೀದಿಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಟೀಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದವೆಂದರೆ ಅಬ್ರಾರ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ X ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದೆ.   

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ಭಾರೀ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ X ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.   

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತರಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಲಭ್ಯವಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ಅಬ್ರಾರ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಎಂದು ವೆಟ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು 1,100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಇದು ಈಗ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೀಗ್ ಜುಲೈ 21 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.   

