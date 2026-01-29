SRH ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ Vs LSG ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ!

Kavya Maran vs Sanjiv Goenka: ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು. ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಳಿಯಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಗೊತ್ತಾ?
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ (LSG) ಮಾಲೀಕ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ.? ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ಗೊತ್ತಾ..
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡದ CEO ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, ಸನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ (LSG) ಮಾಲೀಕರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಗೋಯೆಂಕಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್, ನಿರ್ಮಾಣ, ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳು.. ಖ್ಯಾತ ಬಿಜಿನೆಸ್ಮೆನ್ ಮಗಳು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 409 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಐಐಎಫ್ಎಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ತಮ್ಮ ಗೋಯೆಂಕಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು PCBL ಮತ್ತು CESC ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 28390 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ 84 ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.
ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಕುಟುಂಬದ ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಆರ್ಪಿಎಸ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.