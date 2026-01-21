BBK12: ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ 12ರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆಂಗೆ? ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಗಂದ್ರು!

BBK12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ವೈಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕವೇ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಕಾವ್ಯ ಶೈವಾ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ... ಈ ವೇಳೆ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಸಹಸ್ರರಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..
ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಾವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು..
ಹಾಗೆಯೇ ಬರುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತ ಆಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರು ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 112 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಿದ್ದು,ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು..ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮೂರನೇ ಸ್ವರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ..ಹೊರಗಡೆ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ..
ಇದೀಗ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ-ಕಲಾಕರ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧೀ-ಹೆಣ್ಗರಳು, ಕರಿಬಸಪ್ಪ-ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್, ಅಮಿತ್-ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನುಳಿದವರಾದ ಜಾಹ್ನವಿ-ಸ್ವೀಟ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ-ಛಲಗಾರ್ತಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್ಎನ್-ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಅಭಿಷೇಕ್-ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಧನುಷ್-ವೆರಿ ಗುಡ್ಫ್ರೆಂಡ್, ಧ್ರುವಂತ್-ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್, ರಕ್ಷಿತಾ-ಪಟಾಕಿ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ-ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂದರು.