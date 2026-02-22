English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ಗೆ ತಮಿಳು ಶೋನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ!..ಈ ಕನ್ನಡಿಗನ ಹವಾ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್‌ಗೆ ತಮಿಳು ಶೋನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ!..ಈ ಕನ್ನಡಿಗನ ಹವಾ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Kavya shaiva dance partner: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರ ಪಾಟ್ನರ್‌ಗೆ ತಮಿಳಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶೋನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಪಾಟ್ನರ್‌ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
1 /5

ಕನ್ನಡದ ಅದೇಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ..ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಪೈಕಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..  

2 /5

ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ..ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

3 /5

ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಹರಡಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ವಿಚಾರ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.   

4 /5

ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಒಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ..ಈ ಒಂದು ಶೋನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

5 /5

ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿದ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್‌ 8ರ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಶಶಾಂಕ್‌ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವಗೆ ಜೋಡಿ ಭಾರೀ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.ಈ ಜೋಡಿಗೆ ರುದ್ರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಸದ್ಯ ಶಶಾಂಕ್‌ ತಮಿಳು ಶೋಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ  ಹಲವರು ಬೆಸ್ಟ್‌ ವಿಶಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ

Kavya Shaiva Gilli Nata shashank partner shashank zee kannada vahini dkd contestants saregamapa kannada contestants BBK12 ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಶಶಾಂಕ್‌ ರುದ್ರಾ ಮಾಸ್ಟರ್

Next Gallery

ಹಾವುಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಫಿಕ್ಸ್‌? ವಿಶಸರ್ಪಗಳ ಶಾಪದಿಂದಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸಾಧ್ಯ