/How To Keep Rats Away: ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿಡಿ, ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Rats Prevent Tips: ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಾ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲಿ ಓಡಿಸಲು ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಓಡಿಸಬಹುದು.
Rats: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಿಲಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಹುಳ, ಹಾವುಗಳು ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಡೋದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಮನೆಯೊಳಗಡೆಯೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಇಲಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಲಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಮಾಡೋ ಅವಾಂತರಗಳು ಒಂದಲ್ಲಾ, ನೂರು.
ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಾ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲಿ ಓಡಿಸಲು ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪುದೀನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆಯು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ವಾಸನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ, ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು, ತಾಜಾ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೀವು ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಎರಡರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಮೂರನೇ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದು. ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. ಇದರಿಂದಲೂ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇಲಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಈ ತಂತ್ರವು ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇಲಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಇತರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊದಲು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)