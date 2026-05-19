Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌, ಫುಲ್‌ ಸ್ಲಿಮ್‌.. ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌, ಫುಲ್‌ ಸ್ಲಿಮ್‌.. ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 19, 2026, 02:31 PM IST|Updated: May 19, 2026, 02:31 PM IST
ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್.‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸೆಳೆದ ಕೇರಳದ ಚೆಲುವೆ. ಮೊದಲು ದಪ್ಪ ಇದ್ದ ಇವರು ಈಗ ಫುಲ್‌ ಸ್ಲಿಮ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣವೇನು?. 
1/8

ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಮ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

2/8

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ನಾನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ. 9 ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು 10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಮ್‌ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

3/8

ಈ ರೀತಿಯಾದ ವದಂತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಅನಿಸಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

4/8

ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜನರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ನಾನು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ರೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಿಯಾ, ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೆ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

5/8

ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗವು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

6/8

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

7/8

ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.  

8/8

ಇನ್ನು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್‌ನಲ್ಲೇ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..! ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಕೊನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..! ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

Aadhar Card3 min ago
2

ಕೇವಲ 73 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 150 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ನೇಪಾಳದ ಈ ಬೌಲರ್..!

Sandeep Lamichhane World Record21 min ago
3

ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!.. ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಬಂಧ

Karnataka High Court38 min ago
4

SRH ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೂ CSK ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

CSK Playoffs Scenario44 min ago
5

ರೇಷನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್:‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯ!

Ration Card1 hr ago