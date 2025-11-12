English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುದೆಸೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Guru Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ದಿ, ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ (ನವೆಂಬರ್ 11) ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. 

GuruDese: ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಂಸರಾಜ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಕ್ರೀ ಗುರುವಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿನ್ನೆ(ನವೆಂಬರ್ 11) ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು  ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗುರು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ವಕ್ರಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ವಕ್ರೀ ಗುರುವಿನಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮನೆಮಾದಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 

ಗುರು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿವೆ. ಗುರುದೆಸೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

