ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ

Kendra Trikona Raj Yoga: ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಮಂಗಳನು ತನ್ನದೇಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ರುಚಕ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನು ತನ್ನದೇಯಾದ ರಾಶಿಗಳಾದ ಮೇಷ ಅಥವಾ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರುಚಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಾಸ್ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)