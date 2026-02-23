English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಡಿಎ 10% ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್..‌ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ

DA Hike: ಒಂದೆಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಡಿ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹೋಳಿಗೂ ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯವೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (ಡಿಎ) 10% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿರುವ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 35% ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರುವ 10% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಎಸ್‌ಇಬಿ) ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ) ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ 10% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಸರ್ಕಾರದಡಿ ಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಅನಿಶ್ಚಿತ ನೌಕರರು ಸಹ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಎಸ್‌ಇಬಿ) ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ) ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅವರ ಅರ್ಹ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭರಿಸುತ್ತವೆ. 

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಡಿಎ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪಿಂಚಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. 

ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಪಿಎಸ್‌ಯುಗಳು), ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಗಮಗಳು, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟಕವು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. 

DA hike DA Hike News DR Hike 8th Pay Commission kerala da hike update dearess allowance employee salary hike Central government employees DA Hike Calculation

