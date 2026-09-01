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ಕೇತು ಧನಯೋಗ: ಮುಂದಿನ 15 ದಿನ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 01, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:24 AM IST

Ketu Dhan Yoga: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇತು ಧನ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 15 ದಿನಗಳು ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...  

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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನ ದೋಷಪೂರಿತ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಏನೇ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೇಸು ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ.

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ಧನು ರಾಶಿ: ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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