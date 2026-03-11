Ketu Nakshatra Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ, ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಕೇತು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇತು ಭುಕ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ, ಕೆಟ್ಟ, ಪಾಪ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026ರಂದು ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ, ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ಎಂತಲೇ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುವ ಕೇತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನೇ ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ.
ಇದೀಗ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಿರುವ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇತು ಭುಕ್ತಿ, ಕೇತು ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇತು ಮಹಾದಶ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕೇತು ಭುಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ-ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ.
ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸೆಳೆಯಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಸುಸಮಯ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ.