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ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಿಂದ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ.. ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅಚಲ ರಾಜಯೋಗ! ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಆರಂಭ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 27, 2026, 06:08 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:08 AM IST

 ketu transit effects : ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಿಂದ ಕೇತು ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
 

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ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇತು ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದ ಸಂಚಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.   

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ಕನ್ಯಾ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ ಎಂಬಂತೆ.. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆದಾಯದಿಂದ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ..  

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ಮೇಷ: ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆದಾಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಸಹ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

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ಮಿಥುನ: ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

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ಧನು ರಾಶಿ: ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

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