ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: May 02, 2026, 05:18 PM IST|Updated: May 02, 2026, 05:18 PM IST

Ketu Transit in Leo 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇತು ಸ್ವಂತ ಊರಿನ ಕಾರಕ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಕ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಗ್ರಹವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೇತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಿರ ರಾಶಿಯಾದ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರವರೆಗೆ ಕೇತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ಯೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಊರಿನೊಳಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಲಾಟರಿ, ಜೂಜಾಟ ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಬದಲು ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಸೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಧನ ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಭೂ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡ್ತಿಗಳ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಟರಿ, ಜೂಜು, ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

